Covid, oggi sono 266 i nuovi positivi e 7 i decessi in Trentino

Coronavirus: in Trentino 225 nuovi positivi e 4 decessi

Sono 225 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nel rapporto di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi i sintomatici sono 106 e, più in generale, ci sono 56 contagi fra persone over 70. Il rapporto registra anche 4 nuovi decessi e 222 pazienti ricoverati in ospedale, di cui 11 in rianimazione. […]