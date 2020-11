Il Trentino resta zona gialla? Oggi la nuova classificazione

Arriverà oggi la decisione rispetto alle nuove classificazioni delle Regioni in base agli indici pandemici, e come ha ricordato anche il presidente della Giunta provinciale Fugatti nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, i dati del monitoraggio su cui l’Istituto superiore della sanità farà le sue valutazioni dicono che l’Rt in Trentino è sceso a 0,9.

Un dato positivo, se rapportato a quello nazionale che risulta superiore all’1. Complessivamente, quindi, la pandemia in Trentino dovrebbe essere in calo, anche se permangono i dati critici rispetto ai parametri considerati in sede nazionale riguardano ancora le ospedalizzazioni e le terapie intensive.

Novità anche per quanto riguarda la classificazione dei tamponi. La prossima settimana il Ministero inizierà a raccogliere i dati sia dei tamponi molecolari che dei tamponi antigenici, su due elenchi diversi. Vi è stato intanto un contatto fra il commissario Arcuri e i tecnici trentini riguardo ad una sperimentazione a livello provinciale dei test salivari messi a punto dal Cibio.