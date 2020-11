Per gli operatori dei reparti Covid a disposizione alloggi e supporto

Un’operatore sanitario attivo nei reparti Covid. Foto Piero Falco per Apss

Alle fatiche quotidiane a cui sono chiamati gli operatori sanitari che lavorano nei reparti Covid si aggiunge il timore di poter portare a casa, tra i propri affetti, la minaccia del virus. Per questo motivo, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari si è attivata per trovare strutture e alloggi da mettere a disposizione per il personale dipendente che si sente più sicuro a non rientrare a casa in questa fase dell’emergenza.

Gli appartamenti sono resi disponibili grazie ad un protocollo d’intesa sottoscritto con l’Associazione albergatori e imprese turistiche della Provincia di Trento e l’Unione albergatori del Trentino.

Gli alloggi sono riservati a chi lavora nei reparti Covid e convive con persone a rischio o fragili, lavora in sedi aziendali distanti dal proprio domicilio o si trova in situazioni particolari da valutare. Per raccogliere le adesioni e valutare le varie situazioni è stato messo a disposizione dei dipendenti un form online. I costi degli alloggi, a canone agevolato, vengono sostenuti con le donazioni raccolte nella prima fase dell’emergenza.

Un’importante forma di sostegno agli operatori, stanchi e provati dall’emergenza della scorsa primavera, che si somma al nucleo di supporto Covid-19 composto da psicologi clinici e altri professionisti disponibili, riattivato dall’Azienda sanitaria per aiutare i dipendenti nella gestione del carico emotivo, dell’incertezza e dello stress che questa nuova ondata di contagi sta generando.