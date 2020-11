Coronavirus: 219 nuovi casi e altri 6 decessi in Trentino

L’analisi dei tamponi. Foto Asdaa

Su quasi 4.000 test molecolari analizzati, sono 219 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi dal bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 151 di questi sono stati identificati tramite attività di contact tracing o screening, i restanti 68 perché sintomatici.

Tra i nuovi positivi di rilevati nelle ultime 24 ore, si può evidenziare la presenza di 18 contagi in ambiente RSA (tra ospiti e operatori), 3 contagi fra bambini con meno di 5 anni (1 di questi ha meno di 2 anni), e un gruppo purtroppo sempre numerosi fra gli over 70 (i nuovi casi oggi sono 59). Anche i decessi, purtroppo, colpiscono le fasce di età più avanzate: oggi se ne contano altri 6, la metà dei quali avvenuti in case di riposo.

Positive le notizie che arrivano dai dati sui guariti, che oggi sono 397, per un totale di 12.433 da inizio emergenza, come pure dagli ospedali dove il numero delle dimissioni supera quello dei nuovi ingressi (39 il dato delle prime, 35 quello dei secondi): al momento i pazienti ricoverati sono pertanto 446 (ieri erano 4 in più), di cui 42 in rianimazione (2 in meno rispetto a ieri).

Numeri molto alti infine testimoniano il lavoro incessante dei laboratori: ieri all’Ospedale Santa Chiara sono stati analizzati 3.329 test molecolari ai quali vanno aggiunti i 626 gestiti alla Fem per un totale di 3.955.