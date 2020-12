Coronavirus: altri 12 decessi e quasi 400 nuovi positivi

L’analisi dei tamponi. Foto APSS

Sono anche oggi pesanti i numeri riportati dal rapporto giornaliero sul Covid-19 in provincia di Trento: nelle ultime 24 ore si contano infatti altre 12 vittime, 3 donne e 9 uomini, e 394 nuovi casi di positività, 149 identificati grazie al test del tampone molecolare e altri 245 segnalati dai test rapidi.

Tra i decessi, metà dei quali avvenuti in Rsa, la vittima più giovane aveva 71 anni, quella più vecchia invece 100. L’età media è invece pari a 86 anni.

Analizzando nel dettaglio i contagi, si evidenzia la sempre preoccupante incidenza sugli over 70, oggi altri 86 nuovi soggetti, ma ci sono anche 3 bambini al di sotto dei 5 anni (1 di questi ha meno di 2 anni) e 19 nuovi casi di bambini o ragazzi in età scolare sui quali sono in corso le indagini epidemiologiche che potrebbero determinare l’isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 55). Tra i nuovi casi anche 24 soggetti che fanno riferimento alle Rsa (perché ospiti o operatori), 117 asintomatici e 224 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio.

Salgono di 3 unità i ricoveri in ospedale che ora sono 474, ma fortunatamente resta uguale a ieri il numero dei pazienti in rianimazione (48). Ieri i nuovi ingressi nelle strutture ospedaliere trentine sono stati 39, a fronte di 30 dimissioni.

Da evidenziare inoltre il numero dei guariti: 194 quelli riportati nel bollettino di oggi, per un totale complessivo di 14.154 persone che hanno superato l’infezione.

Con 1.498 analisi effettuate all’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altre 679 alla Fem, sale di altri 2.177 tamponi il numero dei molecolari somministrati in Trentino: quello degli antigenici fatti ieri risulta essere pari a 1.765.