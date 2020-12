Paolo Rossi e quell’incredibile Mundial ’82: i ricordi più belli dei nostri lettori

“E MI ATTACCO COME IL VINAVIL AL CLACSON”

“La partita con il Brasile l’ho vista per scaramanzia da solo dato che la precedente, quella contro l’Argentina, l’avevo seguita in tv in completa solitudine religiosa. Mio zio mi aveva promesso un treno di gomme quasi nuovo per la mia 500 a prezzo stracciato. “Vieni su a Povo dopo la partita” mi disse “così te le carichi in macchina” “Tanto dopo la batosta che prenderemo dal Brasile non ci sarà neanche un cane in giro”.

Invece vincemmo!!

Subito dopo la partita, accendo la 500 e salgo da Mesiano a Povo. Meglio andare subito, magari trovo un casino…invece, con stupore, a Povo neanche un cane, proprio come diceva mio zio. Arrivo nel piazzale e lui era già là con i vicini di casa che mimavano i gol di Rossi usando come pali della porta proprio le 4 gomme promesse a prezzi stracciati. Carico le quattro gomme in auto, tre sul sedile posteriore ed una sul sedile del passeggero davanti. “Quanto ti devo zio?” Lui mi spinge nell’abitacolo e mentre richiude la portiera sgangherata della mia 500 sentenzia “ Te le regalo!! Abbiamo battuto il Brasile, ma ti rendi conto?? Vai prima che blocchino le strade”.

Scendo e arrivo alla chiesa del paese: un’apoteosi!! Bandiere, trombe, auto dappertutto, un formicaio esploso come quando ci pesti sopra… Io mi adeguo. Faccio il giro della chiesa con l’auto, impossibile farlo ai giorni nostri, una volta si poteva non essendoci allora alcun sbarramento.

E mi attacco come il vinavil al clacson… suonavo al tempo di musica, poi urla, risate, ragazze che prima manco ti salutavano ed ora addirittura ti abbracciavano, strette di mano, carezze, alcune si lasciavano baciare…il paradiso, non avrei mai immaginato che fossi così bello il paradiso! Io con la mia 500 zeppa di copertoni al suo timone come il capitano Acab, due ragazze scatenate sul cofano dell’auto avvolte nella bandiera ed affette da un attacco di ridarella acuta, il clacson che perdeva voce e lentamente si tramutava in muggito per poi alla fine dopo due ragliate zittirsi per sempre… ricordo che quel clacson non avrebbe mai più suonato, ma ricordo anche purtroppo che un emozione calcistica così forte l’avrei provata non molte volte in futuro. E non solo calcistica, perché quelle sensazioni vissute in quel tardo pomeriggio di luglio erano attimi indelebili di felicità che non sarebbe mai più tornata”.

Massimo

“QUEL SALVATAGGIO DI ZOFF ALL’ULTIMO MINUTO”

“Nel luglio del 1982 avevo 14 anni, quanti bastano per ricordare nitidamente quella che sarebbe diventata la partita simbolo del Mondiale di Spagna: Italia-Brasile.

Ero al mare, in Puglia, e quel giorno, da tifoso anziché da bagnante, la mia sola preoccupazione era riuscire a conquistare un posto in prima fila nella sala TV dell’hotel piuttosto che in spiaggia.

Pensiero, il mio, largamente condiviso, avrei scoperto nel tardo pomeriggio. Quando, in un clima da stadio (con tanto di trombetta), i tre gol di Paolo Rossi e il salvataggio di Dino Zoff sulla linea di porta all’ultimo minuto vennero festeggiati quasi con la consapevolezza che, da lì in poi, la strada degli azzurri verso la vittoria finale sarebbe stata in discesa. Come effettivamente avvenne”.

Michele

“HO GIRATO TRENTO CON IL CINQUINO ROSSO”

“Ricordo che ho girato Trento con il cinquino rosso, la capote aperta e mio zio Guido che sventolava un bandierone con un lenzuolo azzurro.

Abbiamo girato per un bel po’ felici come due bambini, il clacson era rauco per l’uso prolungato. Avevo trent’anni lo zio una cinquantina….mi disse che era stato il giorno più bello della sua vita.

Arturo

“DOPO L’ARGENTINA, OGNUNO AVEVA I POSTI SCARAMANTICAMENTE PRESTABILITI”

“Avevo 26 anni , come Rossi, vidi la partita con la morosa Marinella a casa dei futuri suoceri ed in compagnia degli zii di lei, ognuno aveva i posti scaramanticamente prestabiliti dopo la vittoria con l’Argentina.

Grandissima altalena di emozioni e immensa gioia al triplice fischio – dalla felicità mi sarei arrampicato sulle tende del soggiorno, ma dovevo contenermi – dell’arbitro israeliano, che per la cronaca annullò un goal regolare ad Antognoni nel finale. Ricordo che lo stesso direttore di gara aiutò Paolo Rossi a rialzarsi dopo un contrasto con un avversario: ricordo ancora che da dietro gli sollevò le braccia, un grande gesto.

Alberto

INVIACI IL TUO RICORDO!

La più bella vittoria di sempre, probabilmente, così lontana – è vero – ma capace, come per magia, in un istante, di rimbalzare dal cuore alla mente di chi l’ha vissuta. Di chi può dire, io c’ero. E allora, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, perché non lasciarsi trasportare dai ricordi e condividerli?

Come avete trascorso quelle serate? Quale momento vi è rimasto particolarmente impresso di quella fantastica cavalcata? Come avete festeggiato? VitaTrentina.it sarà felice di ospitare aneddoti e brevi racconti di quelle irripetibili serate tinte di verde, bianco e rosso, ma anche le vostre fotografie della grande festa finale. Inviate le vostre storie al nostro indirizzo mail redazione@vitatrentina.it, siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci racconterete!