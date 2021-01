Coronavirus, oltre 1.700 i vaccinati in Trentino

Nuove sedi per i tamponi drive through in Trentino

Prosegue senza sosta l’attività degli undici drive through, gli spazi all’aperto dove è possibile fare il tampone nasofaringeo senza scendere dalla macchina. Con l’arrivo del freddo è stato però necessario riorganizzare logisticamente gli spazi, con l’allestimento di tensostrutture e l’introduzione di alcune migliorie. In alcuni casi si è deciso di spostare i drive in sedi […]