Domenica 27 dicembre si parte con il vaccino anti-Covid anche in Trentino

Partiranno domenica 27 dicembre anche in Trentino, come nel resto d’Europa, le vaccinazioni per contrastare il Coronavirus, in quello che è stato ribattezzato il “Vaccine Day”.

Lo ha annunciato l’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana nel corso del consueto aggiornamento della situazione relativo alla diffusione della pandemia. “La scelta che abbiamo fatto – ha spiegato l’assessore – è quella di una diffusione capillare sul territorio e non concentrata in alcuni luoghi. Le prime 100 dosi che avremo a disposizione saranno quindi utilizzate, domenica 27 dicembre, in 7 ospedali e in 7 RSA. L’Azienda sanitaria sta organizzando il tutto, con 14 postazioni e altrettanti team specializzati che si occuperanno delle vaccinazioni”.