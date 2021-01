In Trentino altri 7 decessi per Covid e 227 nuovi casi

L’analisi dei tamponi. Foto Alessio Coser – ufficio stampa PAT

Mentre prosegue anche in Trentino l’attività di vaccinazione anti Covid – nel primo pomeriggio di oggi, secondo il bollettino dell’azienda provinciale per i sevizi sanitari, erano 7.284 le dosi somministrate, di cui 2.439 ad ospiti di residenze per anziani – restano alti i numeri della pandemia.

Sono 227 infatti i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore, 90 casi positivi al molecolare e 137 all’antigenico. Il test molecolare ha inoltre confermato 255 casi positivi che i tamponi rapidi avevano individuato nei giorni scorsi. Si allunga purtroppo la lista dei decessi: 7 nelle ultime ore, di cui 5 in ospedale. Si tratta di 4 uomini e 3 donne, di età compresa fra i 73 e gli 88 anni.

Tra i nuovi contagi, 72 sono asintomatici e 129 pauci sintomatici. Su 22 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare, 2 sono molto piccoli (meno di 2 anni) ed altri 4 hanno un’età compresa fra i 3 ed i 5 anni. Sono 59 invece gli ultra settantenni.

Negli ospedali continua senza sosta l’attività, con un’attenzione particolare al mantenimento di quel punto di equilibrio in grado di garantire la tenuta del sistema: i nuovi ricoveri ieri sono stati 18, a fronte di 5 dimissioni, pertanto attualmente i pazienti covid sono 389, dei quali 46 si trovano in rianimazione. Fortunatamente sono sempre numerosi anche i nuovi guariti: 184 quelli indicati oggi dal rapporto, per un totale di 20.545 dall’inizio della pandemia.

Questi infine i dettagli sui tamponi: i molecolari analizzati ieri sono stati 2.038 (1.268 all’Ospedale Santa Chiara di Trento e 770 alla Fem) mentre all’Azienda sanitaria sono stati notificati 895 tamponi rapidi antigenici.