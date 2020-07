Coronavirus, terminato lo screening nei comuni più colpiti

Nei comuni più colpiti arriva il tampone “drive through”

E’ partita in alcune località del Trentino la campagna di somministrazione dei tamponi per la diagnosi di Covid-19 da effettuarsi con modalità “drive through“, ovvero a bordo della propria automobile, in modo sicuro e veloce. Oggi il via nei comuni dove l’indice di prevalenza era risultato superiore al 2 per cento, ovvero Giustino, Massimeno e […]