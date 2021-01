Scuola Diocesana di Formazione Teologica, al via due corsi su Zoom

Il prof. Leonardo Paris in una proposta online della Scuola di Formazione

La Scuola Diocesana di Formazione Teologica propone, nei mesi di gennaio e febbraio, due percorsi di formazione culturale e umana aperti a tutti e trasmessi online su piattaforma Zoom, in modo che possano essere accessibili in qualunque condizione sanitaria e da ogni angolo del Trentino.

Il primo s’intitola “Percorsi di bellezza” ed è composto da 4 incontri a partire da lunedì 11 gennaio. È organizzato in collaborazione con le Unità Pastorali di Ala – Avio che da anni offrono al proprio territorio percorsi di formazione socio-politica e culturale in questo periodo dell’anno. Sarà un’occasione di formazione sociale, economica e politica in cui la bellezza sarà affrontata dal punto di vista biblico (Ermes Ronchi), filosofico (Lucia Vantini), artistico (Katia Malatesta) e teologico/psicologico (Leonardo Paris).

Il secondo dal titolo “La coscienza. Un cammino di libertà” composto da 5 incontri a partire da giovedì 14 gennaio è realizzato in collaborazione con Azione Cattolica Trento e si propone di affrontare parole come bene e male, obbedienza e dissenso, responsabilità, democrazia, spiritualità. La parola coscienza rischia di essere associata solo al moralismo; invece, attraverso varie prospettive si vuole mostrare come sia in realtà un possibile cammino di libertà. Una libertà complessa che riguarda anche il rapporto con gli altri, perfino con le istituzioni di cui ciascuno di noi fa parte: politica, Chiesa, Stato. I relatori saranno: Silvano Petrosino (filosofo), Cristina Simonelli (teologa), don Andrea Peruffo (psicologo), Davide Paris (costituzionalista), Giovanni Grandi (filosofo).

È possibile iscriversi con il rapido modulo online (www.diocesitn.it/area-cultura) oppure scrivendo a scuolateologia@diocesitn.it.