Arco, al via i lavori per l’urbanizzazione dell’area in località Patone

La Festa della Musica di Arco quest’anno fa ballare online

È ufficiale: nell’anno della pandemia la Festa della Musica di Arco non si arrende ma cambia formula e si trasferisce online. Impossibile infatti garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza per il tradizionale svolgimento di un evento nato come momento di condivisione e contatto nel cuore della città, una festa gioiosa, sonora e colorata, in […]