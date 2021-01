E’ morto padre Franco Sartori

E’ morto ieri a Monza a 76 anni il trentino padre Franco Sartori, religioso concezionista nato a Verla in val di Cembra. Era stato colpito da infarto il 20 dicembre e da allora era ricoverato all’ospedale, accompagnato da una rete di preghiera nelle comunità di Arco dove aveva lavorato e anche in Albania dove e’ stato in missione. Apparteneva ai Figli dell’Immacolata Concezione, l’istituto religioso fondato da padre Luigi Monti, che conta molto religiosi trentini. Dal 2014 era in Brianza, a Bovisio Masciago, dove assieme a fratel Ruggero Valentini, si dedicava alla pastorale parrocchiale. Una Santa Messa e’ domani alle 15 nella chiesa di San Martino a Bovisio Masciago e sarà trasmesso sul canale YouTube; il funerale sarà lunedì 18 alle 14 ad Arco in Collegiata; poi la tumulazione in cimitero.

Agli amici della comunita le condoglianze di Vita Trentina.