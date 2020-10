E’ morto oggi in Sudafrica, dove si trovava dal lontano 1967, il missionario trentino padre Aldo Chistè, comboniano, originario di Pietramurata. Aveva 90 anni ed era stato ricoverato in ospedale pochi giorni fa. La sua figura è molto nota nella valle dei Laghi, dove vivono i suoi numerosi fratelli e nipoti, anche per la testimonianza di vocazione e di passione missionaria che egli continuava a dare attraverso il rapporto con il gruppo missionario della Valle dei Laghi (nella foto, in un incontro nel 2017) e che portava ad ogni ritorno in Italia. Nell’ultimo rientro, nell’estate dello scorso anno, aveva raccontato a Vita Trentina la sua dedizione al popolo sudafricano fin dai tempi dell’apartheid e il suo impegno per portare l’annuncio di liberazione del Vangelo sulle orme dei Comboni. “Noi continuiamo – rispondeva a proposito dell’impegno missionario – con il medesimo messaggio che è un messaggio di fede, di fratellanza e di pace”.

Padre Aldo sarà sepolto in Sudafrica, come aveva chiesto espressamente quale segno di donazione alla terra in cui ha testimoniato Gesù Cristo e il suo amore per i poveri e i discriminati.