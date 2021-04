Fugatti anticipa Rt e incidenza: “Il Trentino ha numeri da zona arancione”

Maurizio Fugatti in conferenza stampa

Nella giornata di domani, come ogni venerdì, il ministero renderà nota la nuova classificazione dei territori per definirne la colorazione, basandosi sui parametri dell’Rt e dell’incidenza. Lo ha ricordato il presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugatti, anticipando che l’Rt del Trentino attualmente è pari a 0,83: “Un dato che sta a significare che per la quarta settimana consecutiva abbiamo un Rt da zona gialla – ha spiegato -. L’incidenza si dovrebbe aggirare sui 225, quindi inferiore ai 250. Numeri tecnicamente da zona arancione, anche se non spetta a noi prendere le decisioni sulla classificazione”.

“Siamo confortati da una situazione che si va alleggerendo, anche oggi i numeri delle terapie intensive si sono abbassati anche se abbiamo comunque 4 decessi, che sono sempre gravi, la stabilizzazione di cui parlavamo viene confermata”, ha aggiunto Fugatti: “Non posso dare certezze, ma se domani saremo in zona arancione, a partire dal 7 ripartiranno anche le scuole superiori con il 50% di presenza e riapriranno gli esercizi commerciali previsti chiusi in zona rossa”.

L’assessore alla salute Segnana ha quindi commentato il nuovo decreto ed in particolare l’aspetto dell’obbligo vaccinale dei sanitari: “Stiamo ancora aspettando le disposizioni nazionali per fare le nostre valutazioni. Intanto, l’Azienda sanitaria sta organizzando incontri mirati per far capire quanto sia importante il vaccino per i pazienti, ma soprattutto per gli operatori sanitari”.

Sul tema dei vaccini è intervenuto anche il dottor Antonio Ferro, dell’Apss: “Complessivamente le vaccinazioni stanno procedendo in modo fluido, come dimostrano i dati, che portano il Trentino ai vertici nazionali nella classifica delle somministrazioni. Questo ha un impatto sulla mortalità e sull’incidenza del contagio: oggi abbiamo solo 6 persone sopra gli 80 anni contagiate e questo è il dato più eclatante sull’efficacia della campagna vaccinale“.