Geronimo Stilton in Val di Cembra? Da oggi il nuovo libro alla scoperta dell’Italia

Cosa ci fa Geronimo Stilton alle piramidi di Segonzano in Val di Cembra? Semplice, a partire da oggi, mercoledì 26 maggio, il topogiornalista più amato dai bambini di tutto il mondo esplorerà il nostro Paese in un nuovo libro: Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell’Italia. Un progetto speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e realizzato da Edizioni Piemme-Mondadori Libri.

Accompagnato da tutta la sua famiglia, Geronimo Stilton percorrerà lo Stivale alla scoperta di città, borghi, storie e paesaggi. Nella tappa che vedrà protagonista il Trentino-Alto Adige, il topogiornalista potrà ammirare le piramidi di Segonzano in Val di Cembra, con una piacevole sosta gastronomica per gustare i canederli prima di proseguire verso il Geoparco di Bletterbach, nelle Dolomiti, e il Labirinto di Latemar che ispirò la famosa scrittrice Agatha Christie, e infine Bolzano per una visita al Museo Archeologico dell’Alto Adige dove è conservato Otzi, una mummia che risale a 5300 anni fa.

Edita in quattro lingue – italiano, francese, spagnolo, inglese – e in collaborazione con Atlantyca Entertainment per le edizioni internazionali, l’edizione speciale di Mille Meraviglie è disponibile esclusivamente nella rete culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: le Ambasciate, i Consolati, gli Istituti Italiani di Cultura, le Scuole all’estero. La versione digitale è invece consultabile liberamente da oggi su italiana.esteri.it, il nuovo portale della Farnesina dedicato alla promozione della cultura, della creatività e della lingua italiana. Sono disponibili alcuni video di presentazione con Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri, l’ideatrice Elisabetta Dami e Geronimo in persona, oltre ad un booktrailer e altro materiale multimediale dedicato al progetto.