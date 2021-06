Apre il parco Guerrieri Gonzaga di Villa Lagarina

Una veduta del parco Guerrieri Gonzaga di Villa Lagarina

Lo chiamano “Lo scrigno verde della Vallagarina”, il parco Guerrieri Gonzaga di Villa Lagarina: un tesoro di natura e arte racchiuso tra quattro alte mura che, a partire da sabato 5 giugno, sarà a disposizione dell’intera comunità.

Alberi maestosi, fiori variopinti e profumati, esempi di arte topiaria e percorsi d’acqua caratterizzano un parco di oltre tre ettari, unico nel Trentino, che finalmente sarà aperto al pubblico.

“Siamo qui per ringraziare la famiglia Guerrieri Gonzaga – ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, presente con l’assessore Giulia Zanotelli alla presentazione dello spazio, dedicata ai sindaci e agli amministratori della zona – per aver messo a disposizione della comunità trentina e non solo, questo straordinario giardino. Si tratta di una grande opportunità anche in chiave turistica per l’intera Vallagarina, capace di legare arte e ambiente, se pensiamo anche all’offerta, sempre più importante, del Mart di Rovereto”.

“E’ stato svolto un lavoro enorme durato mesi per ridare una nuova vita a questo giardino, ma il risultato ci gratifica moltissimo e spero possa piacere ai visitatori” ha detto il marchese Carlo Guerrieri Gonzaga che in questa nuova “avventura” ha potuto contare sulla grande collaborazione dei figli Violante, Ilaria e Anselmo e di diverse istituzioni come i Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano, il Museo civico di Rovereto, l’Azienda Promozione Turistica di Rovereto e l’amministrazione comunale di Villa Lagarina.