Passi di Pace, sabato ai Giardini Perlasca per i diritti e il no alla guerra

Passi di pace, domani ai Giardini Perlasca di Rovereto

Il Centro Pace di Rovereto, in rete con altre associazioni, propone domani, sabato 12 giugno alle 16.30, il momento di riflessione aperta “Passi di Pace”: un ritrovo distanziato ai Giardini Perlasca di Corso Bettini, con letture sui temi dei diritti umani e della promozione della pace.

Nell’incontro viene rilanciato l’appello per fermare l’ondata di violenza nel conflitto israelo-palestinese con le richieste inviate alle istituzioni nazionali. “È ormai necessaria e non più rimandabile un’azione diplomatica, di pace e di rispetto del Diritto Internazionale che possa fermare la violenza, rimuovendone le cause, e nel contempo riconoscere lo Stato di Palestina”, scrivono gli organizzatori .

Nell’incontro sono previste letture di appelli e delle schede dedicate ai personaggi che hanno segnato il cambiamento tra cui Greta Thunberg, Malala, Soumaila Sacko, Patrick Zaki, il dott. Denis Mukwege. L’invito è di portare un messaggio per la Pace e i Diritti da condividere al ritrovo.

L’incontro è promosso dalle associazioni Centro Pace di Rovereto, Gruppo Raab, C.A.V.A. A.N.P.I. sezione Rovereto – Vallagarina, Social Catena, Quilombo Trentino

“Saremo in sicurezza, tenendo distanze e mascherine”, scrivono ancora gli organizzatori. “Per tempo ci sposteremo per raggiungere alle ore 18 il Cortile Urbano di Via Roma per seguire gli appuntamenti culturali previsti all’interno della rassegna ‘Eppure il vento soffia ancora. Trent’anni di impegno per una pace sostenibile’, organizzata nel trentennale del Forum trentino per la pace e i diritti umani”.