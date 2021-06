Vent’anni fa la visita di Chiara Lubich a Trento: l’omaggio della città

In via Belenzani le riprese del film su Chiara Lubich

Chi in questi giorni è passato da via Belenzani a Trento si sarà certamente chiesto cosa fossero quelle strane attrezzature che ostruiscono l’entrata di Palazzo Thun. Niente paura, si tratta degli allestimenti scenografici necessari per le riprese del film “Chiara Lubich – il mondo come una famiglia”, che, fino a fine agosto, interesseranno varie zone della […]