Folgaria, Maso Spilzi celebra il centenario di Carlo Sartori

Carlo Sartori, “La notizia”, 1973

Per celebrare il centenario della nascita di Carlo Sartori, il Comune di Folgaria, in collaborazione con il Mart e la Fondazione Casa Museo Pittore Carlo Sartori dedica una mostra al grande pittore trentino nella suggestiva cornice del locale fienile di Maso Spilzi. Inaugurazione il 17 luglio alle 17, la mostra sarà visitabile ad ingresso libero fino al 12 settembre con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.

Unica iniziativa in Trentino per ricordare il centenario del pittore, la mostra è a cura di Gabriele Lorenzoni. L’idea di raccontare Sartori a Maso Spilzi è una scelta fatta non soltanto per l’occasione del centenario ma anche e soprattutto per la parabola umana e artistica che lega l’artista in maniera forte ai temi del territorio, della terra e del lavoro da ogni suo punto di vista e alla sua volontà di “celebrarli” in vita con le opere.

La selezione di opere racconta di un mondo abitato da contadini intenti nel loro quotidiano lavoro.

“La mostra arricchisce ulteriormente l’offerta culturale dell’Alpe Cimbra – spiega la direttrice dell’Azienda per il Turismo Daniela Vecchiato – e dimostra come questo territorio e i suoi vari attori stiano lavorando in sintonia per proporre anche agli ospiti una diversificazione di prodotto per poter raggiungere i vari target”.