A Folgaria le proposte all’insegna dei prodotti locali della la Strada del Vino e dei Sapori 

Sarà un fine settimana all’insegna dei prodotti locali quello da venerdì 22 a domenica 24 ottobre a Folgaria, quando, nell’ambito de “La Dispensa dell’Alpe”, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino proporrà una serie di interessanti appuntamenti.

Si parte venerdì 22 ottobre, alle ore 17.00, è in programma Dal Garda alle Dolomiti in 5 vini, masterclass dedicata ai vini testimonial del Trentino, condotta da un docente esperto di ONAV – sezione di Trento, che consentirà di scoprire caratteristiche, curiosità ed evoluzioni di queste produzioni.

Sabato 23 e domenica 24 ottobre sarà invece allestito il mercato dei produttori, che coinvolgerà gli operatori del Mercato della Terra di Slow Food Valle dell’Adige Alto Garda, della Strada del Vino e dei Sapori di Trentino e delle Terre Alte. Si potranno quindi scoprire le eccellenze enogastronomiche trentine, tra cui i prodotti di Apicoltura Valle di Cavedine, Associazione Tutela dei Marroni di Castione, Azienda Agricola Balter, Azienda Agricola Solerbe Farm, Cantina Toblino, Caseificio degli Altipiani e del Vezzena e La Corte dei Ciliegi.

Tra le iniziative in programma la domenica 24 ottobre, tre quelle proposte dalla Strada: alle ore 10.00 il Trekking del gusto, alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Folgaria e lo spettacolo del foliage con la guida di un accompagnatore di territorio di Albatros. Si partirà dal Santuario della Madonna delle Grazie per raggiungere Wanderlust B&B, dove gli ospiti potranno gustare una colazione trentina a base di crostata con farine di nocciola e confetture, focaccina di patate e una fetta di pane nero con miele millefiori e burro dell’Alpe, accompagnati da una bevanda calda. Dopo aver attraversato prati e boschi, fino al biotopo di Ecken, si giungerà a Maso Spilzi, dove si potrà gustare un pranzo a base di piatti della tradizione: polenta di patate con lardo e porri di Nosellari con Vezzena vecchio di malga e tosella del Caseificio degli Altipiani e del Vezzena abbinato ad un calice di Pinot Nero Brusafer di Cavit, seguito da yogurt al naturale con miele di Lavarone e piccoli frutti. L’iniziativa è proposta ad un costo di 20,00 ed è necessaria la prenotazione entro venerdì 22 ottobre chiamando in numero 0464 724100 o scrivendo a info@alpecimbra.it.

Alle 11.30, invece, è in programma la masterclass Perlage alpino, che vede protagonista l’abbinata Trentodoc-Vezzena, formaggio principe dell’Alpe Cimbra. In degustazione, Trentodoc Valentini di Weinfeld Brut Millesimato di Vivallis, Trentodoc Rosè di Revì, Trentodoc Dosaggio Zero di Letrari e Trentodoc Altinum Riserva di Cantina di Aldeno, proposti con Vezzena Vecchio dicembre 2020, Vezzena Stravecchio dicembre 2019, Vezzena di Malga Presidio Slow Food estate 2020 e Vezzena di Malga Presidio Slow Food estate 2019.

Alle 14.30 ed alle 16.00, invece, lo spazio è dedicato ai più piccoli con due laboratori Il bosco magico d’autunno: ai bambini verranno consegnati un foglio bianco e tanti elementi naturali come foglie, aghi di sempreverde, terriccio, bacche, corteccia per assemblare un bosco personalizzato.

Le iniziative si affiancano agli interessanti convegni in programma e ad altri trekking e laboratori esperienziali e creativi. Elenco completo su www.alpecimba.it.

A parte il Trekking del gusto, tutte le altre iniziative sono a partecipazione gratuita ma su prenotazione contattando il numero 0464 724100 o scrivendo a info@alpecimbra.it.

La Dispensa dell’Alpe fa parte del calendario di manifestazioni DiVin Ottobre.