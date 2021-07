Il cinema che trasforma i luoghi: dal 23 al 25 luglio, tre serate sui Monti Lessini

Abitare i luoghi marginali di montagna attraverso l’arte e la cultura: questo l’obiettivo di “Summer in Lessinia” progetto ideato dall’associazione Infiorescenze di Ala e sostenuto dal bando Generazioni 2021. Dal 23 al 25 luglio, i prati della Sega di Ala, sui Monti Lessini, ospitano tre serate di cinema organizzate in collaborazione con il Film Festival della Lessinia e Cinéma du Desért. In cartellone, “Zumiriki”, “Noci sonanti” e “Lunana”. Maggiori informazioni su summerinlessinia.com.

Un medium per raccontare, immaginare, ispirare e unire: con questo spirito il programma culturale “Summer in Lessinia” propone tre serate di cinema all’aperto venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 luglio a partire dalle 20.45, per trasformare i prati della Sega di Ala in una grande sala cinematografica sotto le stelle. L’associazione Infiorescenze di Ala, organizzatrice del progetto, nell’ottica di unire idealmente e operativamente la Lessinia trentina con quella veronese, ha coinvolto in questo percorso due realtà cinematografiche di assoluto spessore: il Film Festival della Lessinia, che il prossimo agosto giungerà alla sua ventisettesima edizione, e il Cinéma du Desért, che dal 2009 naviga il globo e il Trentino con un progetto di cinema itinerante alimentato a energia solare. Grazie a questa partnership sovra-territoriale e con il contributo del Comune di Ala, i prati della cosiddetta busa delle fratte diventeranno per la prima volta una location cinematografica, con tre diversi film per altrettante serate d’estate.

Si comincia venerdì 23 luglio con “Zumiriki” diretto da Oscar Alegria, film che porta gli spettatori nella memoria familiare e nei paesaggi intimi del fiume Arga, nella regione della Navarra. Sabato 24 luglio tocca invece a “Noci Sonanti | Siddhartha”, diretto da Damiano Giacomelli e Lorenzo Raponi: una storia italiana di ricerca dell’autentico e della semplicità nell’isolamento di un padre e di un figlio nelle colline marchigiane. Domenica 25 luglio si chiude con “Lunana: A yak in the classroom”, film vincitore dell’ultima edizione del Film Festival della Lessinia, che racconta le montagne himalayane e la storia di un giovane maestro.

Ma Summer in Lessinia non è solo cinema e da maggio e settembre propone camminate esplorative nel paesaggio dell’altopiano, un’esposizione all’aperto alla Sega di Ala, e una residenza d’artista i cui risultati verranno presentati pubblicamente in settembre. Il programma estivo di attivazioni culturali fa parte di un più ampio progetto di produzioni culturali, “MOU – Narrazioni di una Montagna Comune”, che associazione Infiorescenze ha attivato nel 2020 con obiettivo di far emergere forme di racconto e di attivazione delle comunità, delle persone e dei luoghi della Lessinia, promuovendo un’idea di sviluppo locale sostenibile e “lento” basato sulle produzioni culturali e la collaborazione tra territori. Il progetto è finanziato nel 2021 dal bando Generazioni e dalla Cassa Rurale Vallagarina.