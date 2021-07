Arco, venerdì l’inaugurazione di Biblio 26: il nuovo punto di lettura di Cantiere 26

Venerdì 23 luglio alle 17 si terrà l’inaugurazione del nuovo punto di lettura nato dalla collaborazione tra il Centro giovani intercomunale Cantiere 26 e la biblioteca civica “Bruno Emmert” di Arco. L’obbiettivo di Biblio 26, questo il nome del nuovo punto, è portare la lettura anche fuori dagli spazi della biblioteca, di creare una piccola succursale che possa essere per tutti un punto di riferimento alla lettura o al relax.

All’interno del punto è stata allestita una biblioteca dove chiunque sia in possesso della tessera del sistema bibliotecario trentino potrà prendere in prestito qualcosa o semplicemente leggerlo a Cantiere 26. Chi non è in possesso della tessera potrà chiedere di realizzarne una, a titolo totalmente gratuito. Ci sarà inoltre la possibilità di consigliare nuovi acquisti alla biblioteca, così da poter rifornire continuamente lo scaffale e avere i libri che si desidera leggere. Per l’evento d’ inaugurazione, il bar di Smarmellata servirà drink a tema per tutta la sera.