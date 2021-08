Olimpiadi, per il roveretano Tita sarà almeno argento

Ruggero Tita e Caterina Banti – Foto Facebook

Buone notizie per lo sport trentino dalle Olimpiadi di Tokyo: il velista roveretano Ruggero Tita infatti è già certo di tornare a casa con, almeno, la medaglia d’argento nella classe Nacra 17, i catamarani a coppie miste.

Dopo le prime dodici regate, in attesa solamente della medal race che si disputerà martedì mattina, Tita, in coppia con Caterina Banti, si trova in testa alla classifica generale con 23 punti, frutto di quattro vittorie, quattro secondi, due terzi e un quinto posto, e un’ottava posizione.

Punteggi che, ad una regata dalla fine (la medal race, che assegna punteggi doppi), regalano a Tita e Banti la certezza matematica dell’argento, e la consapevolezza che martedì basterà ottenere una sesta posizione per conquistare la medaglia d’oro.