Ruggero Tita campione d’Europa nei Nacra 17

Olimpiadi, per il roveretano Tita sarà almeno argento

Buone notizie per lo sport trentino dalle Olimpiadi di Tokyo: il velista roveretano Ruggero Tita infatti è già certo di tornare a casa con, almeno, la medaglia d’argento nella classe Nacra 17, i catamarani a coppie miste. Dopo le prime dodici regate, in attesa solamente della medal race che si disputerà martedì mattina, Tita, in […]