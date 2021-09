Europei di ciclismo: come cambia il traffico mercoledì 8 settembre

Foto Facebook 2021 UEC Road European Championships – Trentino

Partono ufficialmente nella giornata di mercoledì 8 settembre le gare dei Campionati Europei di ciclismo, che percorreranno le strade di Trento fino a domenica 12 settembre. Un’occasione di grande prestigio per il nostro territorio, che comporterà però anche qualche disguido per i cittadini, con numerose modifiche alla viabilità.

Nella prima giornata di gare, saranno tre le competizioni ad essere disputate, nel circuito di 22,4 chilometri con partenza in Corso del Lavoro e della Scienza ed arrivo in Piazza delle Donne Lavoratrici: la Cronometro Junior Donne, al via alle 9.15, la Cronometro Junior Uomini, che partirà alle 10.45, ed il Team Relay, che vedrà la partenza della prima squadra alle ore 14.30.

Ecco il percorso, che porterà i corridori ad attraversare le strade di Trento, Ravina, Romagnano, Aldeno e Mattarello.

22,4 Km: corso del Lavoro e della Scienza – via R. da Sanseverino – via Jedin – via al Desert – via del Ponte – via Stella – SP90 via Stella – SP90 via dei Pomari (fino alla prima rotatoria di Aldeno e ritorno) – SP21 via della Gotarda – via Nazionale (Mattarello) – via di S. Vincenzo – via di Madonna Bianca – via A. Degasperi – Via Jedin – Via R. da Sanseverino – via Monte Baldo – Corso del Lavoro e della Scienza – Via Olivetti – Piazza delle Donne Lavoratrici.

Questi invece gli orari di apertura e chiusura del traffico lungo il tracciato percorso:

Fino alle 08:30 – TRAFFICO APERTO

Dalle 08:30 alle 12:00 – TRAFFICO CHIUSO

Dalle 12:00 alle 13:45 – TRAFFICO APERTO

Dalle 13:45 alle 17:00 – TRAFFICO CHIUSO

Dopo le ore 17:00 – TRAFFICO APERTO