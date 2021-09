Europei di ciclismo: come cambia il traffico venerdì 10 settembre

Si svolgerà venerdì 10 settembre la terza giornata dei Campionati Europei di ciclismo, che percorreranno le strade di Trento fino a domenica 12 settembre. Un’occasione di grande prestigio per il nostro territorio, che comporterà però anche qualche disguido per i cittadini, con numerose modifiche alla viabilità.

Ad essere corse nella giornata di venerdì saranno tre competizioni, lungo il circuito tutto cittadino di 13,2 Km: la Prova in linea Junior Uomini, 8 giri del circuito con partenza alle 9.10 e arrivo previsto tra le 11.36 e le 11.50, la Prova in linea Junior Donne, soltanto 5 giri in circuito, questa volta con partenza alle 13.50 ed arrivo previsto tra le 15.36 e le 15.46, infine la Prova in linea U23 Donne: 6 giri in circuito con partenza alle 16.30 ed arrivo previsto tra le 18.35 e le 18.47.

Questo il percorso, con partenza ed arrivo da piazza Duomo:

Trasferimento di 3 Km: (Piazza Duomo – via Belenzani – via Roma – via Prepositura – via Rosmini – via Verdi – via da Sanseverino – via Monte Baldo – Corso del Lavoro e della Scienza).

Trasferimento che ci sarà per ogni gara/categoria.

Dettaglio percorso di 13,2 Km: Corso del Lavoro e della Scienza – via R. da Sanseverino – via Verdi – via Rosmini – via Prepositura – via Roma – via Belenzani – via Manci – via S. Marco – via Clesio – via dei Ventuno – piazza Venezia – via Venezia – via Mesiano – via Dallafior – SP204 via Castel di Pietrapiana – SP204 via Tambosi – SS349 via Asiago – SS349 via Vicenza – via Bezzecca – via Milano – corso III Novembre – via Perini – via Giusti – via Monte Baldo – Corso del Lavoro e della Scienza – via R. da Sanseverino – via Verdi – Corso Rosmini – via Prepositura – via Roma.

Gestione del Traffico – Venerdì 10 Settembre

Fino alle 08:30 – TRAFFICO APERTO

Dalle 08:30 alle 12:00 – TRAFFICO CHIUSO

Dalle 12:00 alle 13:30 – TRAFFICO APERTO

Dalle 13:30 alle 18:45 – TRAFFICO CHIUSO

Dopo le ore 18:45 – TRAFFICO APERTO