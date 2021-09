Prosegue L’avventura di Trent, la caccia al tesoro per la mobilità sostenibile

Terminati i Campionati Europei di Ciclismo non si ferma la febbre delle due ruote in città. Prosegue infatti l’iniziativa “L’avventura di Trent”, progetto promosso dal Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Trento, nato da un’idea di Luana Slomp e Alessandro Zen e sviluppato da Il Trentino dei Bambini, con l’intento di offrire al pubblico una modalità nuova e diversa di percorrere le strade del centro in sella o su altri mezzi di mobilità sostenibile.

Per partecipare, basterà recarsi presso gli uffici dell’Apt Trento Monte Bondone Valle dei Laghi in Piazza Dante, di fronte alla stazione dei treni, ritirare gratuitamente il libretto e leggere l’avvincente storia scritta da Francesco Barazza, illustrata da Michela Molinari, che vede protagonista il ragazzino di Trent che, giunto in città direttamente dallo spazio a bordo della sua astronave, inforca una bicicletta trovata sulla sua strada e inizia ad esplorare il centro, osservando i tesori della città che, in qualche modo, riconducono a questo – almeno per lui – strano mezzo di trasporto. Il libricino riporta una mappa dettagliata del percorso fatto dal giovane, dove sono evidenziati 9 punti di osservazione che toccano luoghi simboli come Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Duomo, il Muse, il Castello del Buonconsiglio e così via: bimbi e adulti dovranno quindi seguire le indicazioni di Trent, soffermarsi sui dettagli e rispondere alle semplici domande a scelta multipla, leggendo le relative curiosità di approfondimento. Ad ogni risposta sarà collegato un determinato adesivo, disponibile alla fine del piccolo volume, da incollare in una apposita scheda, secondo le istruzioni.

Al termine di questa operazione, gli adesivi posizionati nel corretto ordine restituiranno l’immagine di un grande campione della bicicletta, mito del nonno del piccolo Trent: non resterà che riconsegnare il tutto presso l’ufficio turistico, ritirare un simpatico gadget a tema e andare ad ammirare l’astronave di Trent, ricreata dalle abili mani dell’artista Francesco Franz Avancini.

L’iniziativa, nelle prime settimane, ha già raccolto un buon successo, con oltre un centinaio di libretti e gadget distribuiti. La volontà è quella di dare la possibilità di provare l’esperienza fino a Natale, per avere l’opportunità di coinvolgere, oltre ai residenti trentini, anche un vasto pubblico di turisti. Si tratta infatti di un modo nuovo e divertente per guardare con occhi nuovi la città e impararne dei segreti o, per chi è alla prima visita, per scoprirla da una prospettiva diversa e decisamente insolita. Una occasione per stare insieme ai propri cari e affrontare un bel gioco di squadra a piedi, in sella o magari su un monopattino.

L’iniziativa è adatta ai bambini dai 6 anni in su, accompagnati dai genitori. Per eseguirla autonomamente è consigliata a partire dai 10-12 anni, ma è sicuramente divertente anche per adulti e, perché no, adolescenti.