Una caccia al tesoro alla scoperta di Alcide De Gasperi

Martedì 24 agosto, in prossimità della nuova area dedicata ai bambini e alle bambine in piazza Venezia a Trento, a partire dalle 9.30 torna il progetto “Esploratori cercasi! Trova il tesoro nel Giardino Incantato”: una speciale caccia al tesoro rivolta a bambini fra i 3 e i 6 anni che si pone l’obiettivo di far conoscere la storia di Alcide De Gasperi attraverso un’attività ludico-didattica coinvolgente, atta a stimolare la creatività, il lavoro di gruppo e la riflessione su alcuni dei valori che hanno guidato lo statista trentino nel suo percorso umano e politico.

L’iniziativa, aperta anche al pubblico dei piccolissimi, si terrà proprio sotto la grande statua di Antonio Berti che ricorda lo statista trentino, all’interno dei Giardini di piazza Venezia. Un monumento che i giovani partecipanti potranno riscoprire, dando vita alla figura che rappresenta, fra indizi da recuperare e prove da superare, sperimentando l’importanza della collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. Sono previsti tre turni di partecipazione della durata di un’ora ciascuno (9.30-10.30 / 10.45-11.45 / 14.00-15.00): al fine di svolgere l’attività in maniera adeguata e nel rispetto delle norme previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria, saranno previsti un massimo di 18 bambini per ciascuno dei tre turni.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuare telefonando al numero 349 4489110 o inviando una mail a m.avancini@degasperitn.it.

L’attività nasce nell’ambito della proposta di valorizzazione degli spazi di piazza Venezia denominata “Giardini Incantati”, che vede coinvolti il Comune di Trento, la Federazione Provinciale delle scuole materne, la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, lo Studio d’Arte Andromeda, il C.F.P. Centromoda Canossa, la cooperativa sociale “Città Futura Società” e la Scuola infanzia Il Torrione.