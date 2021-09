Bolognano, un gemellaggio da ravvivare

La chiesa parrocchiale di Olching, gemella di quella di Bolognano, a lato

La parrocchia di Bolognano organizza domenica 10 ottobre un viaggio in pullman a Olching, dove si trova la chiesa gemella della chiesa dell’Addolorata di Bolognano. Com’è noto, la chiesa parrocchiale del paese trentino ha una chiesa gemella in Germania: la chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo a Olching, in Baviera. Entrambe, infatti, sono state realizzate a partire dallo stesso progetto, firmato dall’architetto Moritz von Horstig.

Nel 2007, anno del centenario di consacrazione della basilica di Bolognano, era stato firmato un patto di gemellaggio tra le due Parrocchie. Già prima della pandemia, con il parroco, don Franco Torresani e i collaboratori della Parrocchia, il Comune di Arco, di cui Bolognano è frazione, intendeva ravvivare questo importante gemellaggio internazionale. Considerato che l’andamento della pandemia lo rende ora possibile, è stato organizzato un viaggio a Olching, allo scopo di riprendere i contatti con la comunità della Baviera, la quale nel corso del 2021 celebrerà i 120 anni della sua chiesa parrocchiale.

La quota di partecipazione, che comprende il viaggio in pullman e il pranzo al ristorante, è di 95 euro, 50 euro per i bambini fino a 14 anni di età. In pullman sono richiesti la mascherina e il green pass (o in alternativa un tampone negativo in corso di validità). Per maggiori informazioni telefonare al numero 347 8439622 (Lino Rosà) o in alternativa allo 0464 517420 (Parrocchia di Bolognano).

Di seguito il programma della giornata: