Nasce il Consiglio di Chiese di Trento, un passo verso l’unità tra i credenti in Cristo

In cattedrale di Trento la Messa in memoria di vescovi, preti e diaconi defunti

Domenica 26 settembre, nello stesso giorno in cui, nel 1998, moriva il vescovo Sartori, l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi presiederà una Santa Messa in cattedrale in memoria dei vescovi defunti e dei preti e diaconi morti nell’ultimo anno. Si tratta di una celebrazione che ricorre ogni anno, solitamente in giorno feriale nella cripta della cattedrale. […]