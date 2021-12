È tornato Davide Van De Sfroos: il suo “Maader Tour” passa anche da Trento

Tre concerti per l’Upload on Tour: sul palco i giovani talenti della musica trentina

Torna anche sui palchi del Trentino l’Upload on Tour, che con l’avvicinarsi della scadenza, il 21 novembre prossimo, dei termini per l’iscrizione al contest 2021 di UploadSounds, riporta alcuni dei più interessanti giovani talenti musicali dell’Euregio tra quelli iscritti al concorso a suonare dal vivo. Tre i concerti in programma, in altrettanti locali da sempre […]