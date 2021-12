In Clarina il concerto di Natale dei Musici cantori, per raccogliere fondi a favore di LIFC

Dopo un lungo periodo di attività silenziosa, i “Musici cantori” tornano ad incontrare la cittadinanza presentando sabato prossimo, 11 dicembre, il tradizionale concerto di Natale a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica – Trentino.

Sarà quindi una serata all’insegna della solidarietà, con le note e le atmosfere natalizie proposte dai “Musici cantori” diretti da Mattia Culmone, che comincerà alle 20.30 presso la chiesa di S.Carlo Borromeo in Clarina, in Via Gandhi 7. Un’occasione per offrire un sostegno corale a questa importante realtà e per raccogliere fondi a favore di LIFC, destinati alla nuova costruzione di quattro ambulatori presso il reparto di pediatria dell’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto. Ambulatori che verranno condivisi tra i sanitari del reparto e quelli del centro di supporto FC Trentino, nell’intento di migliorare la gestione dei pazienti e degli spazi di reparto. Attualmente, in pediatria, c’è un solo ambulatorio condiviso. Quelli in costruzione saranno destinati all’infermiera, ai fisioterapisti, al medico e, il quarto, diventerà una sala riunioni per consentire ai pazienti con fibrosi cistica e patologie correlate di poter fare delle visite in sicurezza e con più riservatezza. Questi ambulatori, saranno interamente sostenuti economicamente dalla LIFC-Trentino in collaborazione con un’altra associazione.

Ingresso libero, ma è necessario il Green pass.