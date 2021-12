Una settimana di Super Green Pass, 52 le sanzioni in Trentino

Covid, 255 nuovi casi in Trentino, e aumentano i ricoveri

Il bollettino Covid di oggi, mercoledì 8 dicembre, in Trentino, mostra una situazione contagi in crescendo, ma è il trend delle ospedalizzazioni quello che sta preoccupando: 76 le persone attualmente in ospedale di cui 15 in terapia intensiva. I nuovi casi positivi oggi sono 255 mentre le vaccinazioni, in quest’ultima giornata di grande maratona, questa […]