Concerto di Vasco a Trento: avviata l’istruttoria sui requisiti di sicurezza

Foto Facebook Vasco Rossi

Prosegue il percorso verso il grande concerto di Vasco Rossi in programma nel maggio prossimo a Mattarello: nella giornata di oggi infatti la Provincia ha comunicato che è stata avviata l’istruttoria in merito ai requisiti di sicurezza, nella convinzione che un evento di tale portata, unico in Trentino, necessita di un approccio multidisciplinare, supportato anche da specifiche professionalità in grado di approfondire ogni singolo aspetto, al fine di assicurare la piena riuscita del progetto.

In tema di quantificazione degli spettatori, si parte da un accordo che stabilisce come capienza massima un afflusso di 120.000 persone, cifra sulla quale si basano gli approfondimenti tecnici in corso (oltre a tutti gli altri aspetti da considerare). Come noto, siamo nella fase di apprestamento dell’area sulla quale la protezione civile sta intervenendo.

Nel contempo, la società organizzatrice del concerto sta formalizzando la domanda di autorizzazione, sulla quale la commissione provinciale di vigilanza attiverà puntuali verifiche: in esito a queste ultime giungeranno tutte le garanzie necessarie per una perfetta riuscita dell’evento.

La commissione stessa si pronuncerà quindi in merito a questioni come l’ampiezza dell’area – si tratta di 27 ettari – la fruibilità della stessa, le vie di fuga.