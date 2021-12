Trentino Volley in campo a Milano per il terzo posto in classifica

Si disputa nella serata di giovedì 30 dicembre, il recupero del dodicesimo turno regular season di SuperLega Credem Banca 2021/22 che vedrà l’Itas Trentino giocare in casa dell’Allianz Milano presso l’Allianz Cloud (già PalaLido). Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: il match sarà trasmesso in diretta su Rai Sport +, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

Aperto il girone di ritorno con i cinque set ed il conseguente punto conquistato domenica a Verona, la formazione gialloblù torna per una sera ad occuparsi dell’andata, per completare il percorso sostenuto nelle prime tredici giornate di campionato. L’avvicinamento all’ultimo impegno del 2021 è stato però caratterizzato dalle precarie condizioni di due giocatori importanti, come Lisinac (indisponibile tre giorni fa in Veneto per un risentimento alla schiena ed in forte dubbio anche per giovedì) e Sbertoli, alle prese con la recentissima lussazione al mignolo della mano sinistra.

“È la partita che completa il girone d’andata e che ci offre l’opportunità di concludere la prima fase al terzo posto – ha sottolineato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione – . Un traguardo che non determina in alcun modo il futuro della stagione, ma che vogliamo raggiungere per mera soddisfazione personale. Cercheremo di farlo in primo luogo nella consapevolezza che in questi ultimi dieci giorni qualche inconveniente, che rientra nella logica di stagioni così compresse e competitive, ha un po’ rallentato il nostro percorso ed in secondo luogo con la convinzione che, soprattutto in queste situazioni, l’obiettivo primario è scendere in campo con l’entusiasmo necessario a tirare fuori il meglio di noi stessi di questo periodo”.

Con otto vittorie in undici partite giocate e venticinque punti in classifica, i gialloblù si trovano oggi al quarto posto, subito dietro Modena che ha lo stesso bottino ma un migliore quoziente set. Per ottenere il terzo posto solitario al termine della fase ascendente, alla squadra di Lorenzetti servirà conquistare in questa occasione quindi almeno un punto. La differenza di piazzamento è tutt’altro che ininfluente, visto che la graduatoria finale del girone di andata definisce gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia 2022, che si dovrebbero giocare domenica 16 gennaio in casa della miglior classificata (gara ad eliminazione diretta). In caso di terzo posto, l’Itas Trentino affronterà la sesta, in caso di quarto invece sfiderà la quinta; il lotto delle possibili avversarie è composto da Monza, Piacenza e dalla stessa Milano.