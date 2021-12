Fugatti sulla pandemia: “La variante Omicron ha pesanti riflessi anche in Trentino”

“La variante Omicron sta avendo pesanti riflessi anche in Trentino, soprattutto sul numero dei contagi“, ha detto il presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugatti, nella conferenza stampa che si è svolta nella tarda mattinata di oggi a conclusione dell’ultima seduta dell’anno. “Oggi abbiamo oltre 1100 contagi con un 8% di positività, che è il dato che si sta riscontrando a livello nazionale. Le ospedalizzazioni al momento non hanno una ripercussione proporzionale all’aumento dei contagi”, ha aggiunto Fugatti: “Il dato resta stabile da una decina di giorni, nonostante il forte aumento dei contagi. Ciò vuol dire che il vaccino sta facendo il proprio dovere, e che le ospedalizzazioni riguardano in gran parte chi non è vaccinato”.

Per Fugatti, “è ancora presto per fare un’analisi definitiva, occorrerà attendere ancora una decina di giorni per fare un bilancio sulle ospedalizzazioni, ma alla luce di questi numeri non ci aspettiamo un cambio di colore della nostra provincia nelle prossime decisioni del Governo. Questo è un dato positivo nella delicatezza della situazione”.

Il presidente della Giunta si è detto soddisfatto rispetto al nuovo decreto del Governo, “che ha accolto le richieste delle regioni, soprattutto per quanto riguarda il tracciamento, che è sostanzialmente saltato. Tutte le regioni hanno fatto presente questo al Governo, che ha tolto la quarantena per i vaccinati regolari, con terza dose, se non presentano sintomi, e viene fatto il tampone al quinto giorno”.

“A partire dal 10 di gennaio inoltre il Governo ha deciso di introdurre il Green Pass rafforzato sul fronte dei trasporti, in Trentino, dove finora non ci sono stati controlli perché c’erano altre priorità, valuteremo nei prossimi giorni le modalità di applicazione di questa norma”, ha concluso Fugatti.