Vaccini, Trentino penultimo in Italia per dosi ricevute

Sono stati due immigrati turchi in Germania a scoprire il primo vaccino anti-Covid19

Non è certo un ottimo dato quello della Provincia autonoma di Trento, che secondo le statistiche ufficiali del Report vaccini diffuse dal Governo nazionale, al 27 maggio è penultima in Italia per numero di dosi ricevute da Roma ogni 100.000 abitanti, dopo la Sicilia.

Per questo motivo, allo scopo di colmare la differenza con le altre Regioni e poter finalmente accelerare sul fronte della campagna vaccinale, il presidente della Giunta Fugatti ha inviato una lettera al colonnello Gabriele Cosimo Garau, capo di gabinetto del Commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.

Una comunicazione ufficiale, nella quale Fugatti sottolinea come risultino consegnate alla Provincia di Trento 312.420 dosi e come “questo dato ci porta ad essere penultimi nella classifica di approvvigionamento” per numero di dosi consegnate per 100.000 abitanti, evidenziando poi che “la Provincia autonoma di Trento ha sempre seguito le indicazioni nazionali di rispetto delle categorie prioritarie” per aumentare la copertura vaccinale nella popolazione più a rischio “ottimizzando le dosi vaccinali a nostra disposizione”. Per accelerare la campagna e ampliarla agli under 50 servono altre forniture perché quelle arrivate finora non sono sufficienti “per aprire ad altre coorti d’età”, scrive ancora Fugatti, che conclude con la richiesta di “riequilibrare le consegne tra le varie Regioni/Province autonome per permetterci di proseguire la campagna vaccinale in modo efficace e con equità”.