Il bollettino del 1 gennaio in Trentino: i positivi sfiorano quota 1.400

L’analisi dei tamponi. Foto ufficio stampa PAT

Il nuovo anno si apre purtroppo con una nuova vittima del Covid in provincia di Trento. Si tratta di una donna poco più che 55enne non vaccinata, ricoverata in ospedale e affetta da patologie pregresse. Il dato è contenuto nel bollettino giornaliero dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dal quale emerge un nuovo record dei contagi sul territorio della nostra provincia.

I casi positivi sono 1.394 su un totale di oltre 16mila tamponi effettuati. Nel dettaglio, si tratta di 205 casi positivi al molecolare (su 2.345 test effettuati) e 1.189 all’antigenico (su 13.895 test effettuati). I molecolari confermano inoltre 734 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. La fascia di età con il maggior numero di nuovi casi positivi è quella degli adulti di età compresa tra i 19 e i 39 anni, con un totale di 588 contagiati; seguono le fasce 40-59 anni (380 casi), 14-18 anni (132) e 60-69 anni (101). Sono 14 i positivi con meno di 2 anni; in 12 appartengono alla fascia 3-5 anni, in 59 a quella 6-10 anni e in 41 hanno un’età compresa tra gli 11 e i 13 anni. I contagiati con più di 70 anni, infine, sono 67. I casi attivi in Trentino sono ad oggi 8.267, di cui 8.143 in isolamento domiciliare. I nuovi guariti sono invece 323, per un totale di 54.591 da inizio pandemia.

I pazienti ricoverati sono 124, di cui 20 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 15 nuovi ricoveri e 14 dimissioni.

Le vaccinazioni raggiungono quota 1.000.780 unità, di cui 392.956 seconde dosi e 175.157 terze dosi. Tra i vaccinati con almeno una dose, si segnalano 3.560 bambini e ragazzi della fascia 5-11 anni, che portano a 457.038 il numero dei trentini che hanno scelto la vaccinazione come scudo contro il virus.