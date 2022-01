Ecco Indaco, l’e-commerce trentino al servizio delle aziende del territorio

Annunciata da tempo, arriva finalmente sul mercato Indaco Instant, soluzione di e-commerce messa a punto dal pool di aziende che nella primavera scorsa si erano aggiudicate il bando della Provincia autonoma di Trento per la creazione della piattaforma trentina di vendite online, definita, con un paragone piuttosto fuorviante, la “Amazon trentina”.

Al contrario della notissima piattaforma di vendite online, Indaco Instant si propone infatti principalmente di rispondere alle esigenze di piccole aziende produttrici, esercenti e commercianti, mettendo al centro i loro obiettivi di mercato, partendo dai prodotti e dai servizi offerti al pubblico.

In questi anni, complici gli effetti della pandemia, le piccole aziende locali hanno sofferto la concorrenza dei colossi mondiali dell’e-commerce che fanno proprio della centralizzazione e della logiche di globalizzazione i punti di forza. Indaco Instant invece vuole partire dal basso, dal territorio e dalla qualità dei prodotti trentini, in una logica glocal: la distribuzione di prodotti e servizi con strumenti e modalità in grado di competere sul mercato globale, nel rispetto della cultura e della tradizione locale.

Per aderire a Indaco Instant non è necessario integrare i sistemi aziendali o adeguare l’organizzazione interna alla nuova attività, e per aprire una vetrina virtuale, oltre ad un canone fissato in 69€ al mese, sono richieste solo foto e descrizioni dei prodotti e dei servizi proposti al pubblico. Il team di Indaco, inoltre, lavorerà per supportare aziende e piccoli produttori nel reperimento e nella gestione dei contenuti dell’e-commerce e fornire loro le migliori risposte per quanto riguarda la logistica e la consegna, il magazzino, la gestione dei flussi, i sistemi di pagamento, eventuali resi e l’assistenza continuativa alle aziende.

“Vendere online – sottolinea Alessandro Zorer, direttore ricerca e sviluppo di Delta Informatica, società capofila, con Federazione Trentina della Cooperazione – non è mai stato così facile e veloce. A fronte di un canone relativo, le aziende possono concentrarsi sulla commercializzazione dei tuoi prodotti e dei propri servizi. Tutti gli aspetti di ordine tecnologico sono gestiti all’esterno, dal pool di aziende che fanno capo ad Indaco”. “Questo è un primo importante risultato, frutto del lavoro congiunto dei soggetti imprenditoriali che hanno creduto nell’iniziativa”, commenta il presidente della Cooperazione Trentina Roberto Simoni. “La nostra piattaforma abbatte drasticamente le barriere di accesso al mondo delle vendite online, che finora hanno frenato molte aziende, soprattutto di medie e piccole dimensioni. Adesso possiamo parlare davvero di e-commerce per tutti”.

Il lancio sul mercato della piattaforma Indaco Instant è accompagnato dalla creazione di due distinte community: “la prima – ha dichiarato Michele Tait amministratore di Trentino Social Tank – è destinata agli imprenditori trentini, sia quelli che hanno già avviato un progetto e-commerce sia a coloro che intendono intraprenderlo; la seconda è destinata ai consumatori finali, interessati a comprendere il dietro le quinte dell’e-commerce e come il loro comportamento d’acquisto può garantire una migliore sostenibilità ambientale e sociale”.

L’iscrizione alla community destinata agli imprenditori è accessibile dal sito web, mentre quella destinata ai consumatori è disponibile sulla pagina Facebook di Indaco. Entrambe le community prevedono attività formative ed informative, sia on-line che in presenza, così facilitare lo scambio di esperienze.