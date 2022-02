Nessun decesso, mentre calano i ricoveri per Covid in Trentino

Covid: 82 i nuovi positivi, molti lavoratori nei settori di carni e raccolta

Gli ultimi dati trasmessi dall’Azienda sanitaria nella prima serata di oggi portano a 82 i casi complessivi di Covid-19 in Trentino, in genere asintomatici o con sintomi non gravi. Tra i nuovi positivi sono 68 i lavoratori, in particolare 60 impiegati nella filiera delle carni, a cui si aggiungono altri 5 casi appartenenti al settore […]