La Val di Non protagonista della trasmissione di Licia Colò “Eden – Un pianeta da salvare”

Apertura straordinaria per Palazzo Arzberg Freihaus

Il Gruppo Storico Culturale Arzberg Valle di Non propone una apertura straordinaria per Palazzo Arzberg Freihaus, piccolo gioiello anaune d’impronta seicentesca. In occasione dell’apertura, in via del tutto eccezionale, alcune stanze, del nobile palazzo saranno fruibili al pubblico per la prima volta. Il Palazzo che si trova ad Arsio di Brez sarà visitabile tutte le […]