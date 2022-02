La cultura della donazione entra in Università: l’accordo tra Admo, Avis e UniTN

Un’app per smascherare le “deepfake”: il progetto dell’Università di Trento

In rete circolano tante immagini, e non sempre è facile capire se siano reali o meno. Parte dall’Università di Trento un progetto, “TrueBees”, che ha l’obiettivo di individuare le immagini false (“deepfake”). “TrueBees” porterà all’elaborazione di un fakes-detector in collaborazione con l’azienda informatica U-Hopper Srl, che ha sede nell’Impact Hub di Trento, che assumerà la […]