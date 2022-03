“Una colomba per la vita”, Admo Trentino nelle piazze per la raccolta fondi sabato 26 e domenica 27

Sabato 26 e domenica 27 Admo Trentino torna in piazza con “Una colomba per la vita”

I volontari di Admo Trentino saranno in piazza per offrire le colombe dell’azienda artigianale Loison per la raccolta fondi nazionale “Una colomba per la vita” sabato 26 e domenica 27 marzo.

Le colombe quest’anno sono disponibili nella versione classica e al cioccolato. La novità è la grafica, ancora più accattivante, nata dalla collaborazione tra Admo Trentino e la ditta produttrice. “Una colomba per la vita”, insieme alle altre campagne di raccolta fondi di Admo Trentino, ha permesso di informare la popolazione sulla donazione di midollo osseo aumentando il numero dei donatori italiani iscritti al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR). Un numero che ha continua necessità di essere nutrito, visto che la compatibilità tra non consanguinei è pari a 1 su 100.000.

Con le campagne di raccolta fondi, Admo Trentino finanzia anche borse di studio, sostiene le famiglie colpite dalla malattia e dona attrezzature sanitarie. Admo Trentino, inoltre, supporta l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari mettendo a disposizione la sua segreteria per effettuare le chiamate agli aspiranti donatori così da fissare un appuntamento per la tipizzazione, prelievo di sangue necessario all’iscrizione nel registro IBMDR.

L’elenco delle piazze che partecipano alla raccolta fondi di Admo Trentino è sul sito di Admo ed è in costante aggiornamento. Si sono unite, per ora, Trento, Mattarello, Povo, Valsorda, Lavarone Cappella, Lavarone Chiesa, Luserna, Nosellari di Folgaria, San Sebastiano di Folgaria, Serrada di Folgaria, Carbonare, Riva del Garda, Andalo, Vigolo Vattaro, Baselga, Miola, San Mauro, Mezzolombardo, Giovo, Canazei, Cles, Tuenno, Pellizzano, Pinzolo, Ala, Avio, Rovereto, Ponte Arche, Agnedo, Barco di Levico, Borgo Valsugana, Castello Tesino, Cinte Tesino, Civezzano, Levico Terme, Pergine Valsugana, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Spera, Strigno, Telve, Tezze di Grigno, Villa.