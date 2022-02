WWF del Trentino cerca “volontari rospisti” per salvare gli anfibi nel periodo di riproduzione

WWF del Trentino cerca “volontari rospisti”. Foto: WWF del Trentino

Manca poco perché gli anfibi presenti sul territorio provinciale si risveglino e si muovano verso gli specchi d’acqua più vicini per andare a riprodursi. Non tutti però riescono ad avvistare e ad attraversare il “rospodotto” più vicino. Si chiamano così i sottopassi creati appositamente per gli anfibi, che servono a facilitare il passaggio in sicurezza da una parte all’altra della strada quando, per muoversi verso lo specchio d’acqua, devono attraversare una strada.

Anche quest’anno il WWF Trentino, che coordina l’attività di salvataggio degli anfibi nel territorio provinciale, cerca dei volontari disposti a seguire i gruppi di salvataggio che operano al Lago di Cei, al Lago di Santa Colomba, al Lago di Lagolo, al Lago Costa, al Lago di Loppio, a Baselga di Pinè, Romagnano, Levico (lungo la strada vecchia, Paluatti e alle Lochere) e Tenna.

In base al numero di volontari che aderiranno all’iniziativa, verrà deciso se attivare o meno dei nuovi siti che sono stati segnalati a WWF del Trentino. In che cosa consiste l’attività? “Si tratta di uscire qualche sera a settimana per un periodo di circa un mese e mezzo“, spiega WWF del Trentino, precisando che “gli anfibi si muovono in orario serale, con buona umidità e con temperature in media sopra gli 8 gradi“. Gli interessati dovranno scrivere una mail a trentino@wwf.it.