Covid-19: da lunedì il Trentino torna in zona bianca

Firmata l’ordinanza: nuove restrizioni e tre comuni “rossi”

È arrivata già nella giornata di oggi la firma del presidente della Giunta provinciale Fugatti in calce alla nuova ordinanza anti-Covid che entrerà in vigore a partire da lunedì 16 novembre e fino al 3 dicembre. Il provvedimento conferma alcune misure già adottate per il territorio trentino, che resta zona gialla, per le quali non […]