Covid-19, martedì 8 marzo un decesso e 403 nuovi contagi

Covid-19, lunedì 28 febbraio tre decessi e 111 nuovi contagi

Ci sono 3 nuovi decessi per Covid-19 in Trentino oggi, lunedì 28 febbraio. “Si tratta – fa sapere l’Apss in una nota – di due uomini, un ultraottantenne e un ultanovantenne, entrambi deceduti in ospedale, e di una donna ultranovantenne: tutte e tre le persone decedute erano vaccinate e con patologie pregresse”. I nuovi contagi […]