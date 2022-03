Il Trento non molla: contro la Triestina la vittoria arriva al 90esimo

Ci crede fino alla fine, il Trento, e nel 33esimo turno di Serie C, davanti al pubblico amico del Briamasco, batte la Triestina per 2 a 1, rimontando il vantaggio degli ospiti. Decisivi, negli ultimi cinque minuti, i gol di Chinellato, al primo centro stagionale, e di Pattarello, che nel recupero regala ai gialloblu tre punti importanti in ottica salvezza, dopo i due pareggi contro Pergolettese e Virtus Verona.

Mister Parlato riparte dagli undici uomini che hanno fatto bene contro la Virtus Verona, ma in avvio il primo tiro nello specchio è della Triestina con Trotta, che non trova il vantaggio solamente grazie ad una bellissima risposta di Marchegiani. Al 23’ sono ancora i biancorossi a riprovarci, questa volta con Gomez. Nella seconda frazione, dopo averci provato nuovamente con Galazzi, la Triestina trova il vantaggio, che arriva al minuto 66’, con la rete di testa di Gomez.

Il gol subito però non scoraggia il Trento, che riparte e trova il pareggio al 86’ minuto grazie alla rete di Matteo Chinellato, abile a sfruttare un errore della difesa avversaria. Passano pochi minuti, ed al 90esimo la rimonta è completa: Pattarello sfrutta un calcio d’angolo battuto da Pasquato, in area colpiscono Trainotti prima e Chinellato poi, il colpo di testa di quest’ultimo viene respinto da Offredi, che però non può fare nulla sulla ribattuta del numero 99 trentino.

Al triplice fischio finale sono gli uomini di mister Parlato a trionfare, per una vittoria importante, ottenuta contro i settimi in classifica, che appare fondamentale per le sorti del campionato. Per la Triestina, invece, si tratta della quarta sconfitta consecutiva.

Prossimo appuntamento per i gialloblù sabato 26 marzo a Lecco per la 34 giornata di serie C.