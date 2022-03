A Trento le cioccolate d’Italia: in piazza Fiera tornano gli stand di Art&Ciocc

Foto Facebook Art & Ciocc

Saranno le cioccolate di ben 7 diverse regioni; dal Piemonte, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Calabria, fino alla Sicilia, ad animare, da venerdì 25 a domenica 27 marzo, gli stand dei maestri cioccolatieri di Art&Ciocc, che troveranno casa in Piazza Fiera, a Trento.

Durante la sesta edizione della festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale, si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. Cuneesi, cremini, praline, tartufi, spalmabili, liquore al cioccolato, frutta ricoperta di cioccolato e tavolette, declinati in base alla ricetta artigianale e alla fantasia di ciascun cioccolatiere. Negli stand, che saranno aperti venerdì 25 marzo dalle 9 alle 22; sabato 26 marzo dalle 9 alle 22 e domenica 27 marzo dalle 9 alle 20, sarà inoltre dedicata un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari con cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo ovvero che non subisce la tostatura, un processo che determina la perdita di alcuni nutrienti come vitamine e sali minerali meno resistenti al calore.

“Art&Ciocc non è solo una festa per il palato, è una festa per tutta la città, che con questo appuntamento esprime al meglio la sua passione per tutto quanto ruota intorno alla gastronomia – commenta il vicesindaco Roberto Stanchina – Nei prossimi giorni spero siano davvero in tanti, trentini e turisti, a visitare gli stand di piazza Fiera per ammirare ed assaggiare le creazioni degli artisti del cioccolato. Ne vale davvero la pena”.

La manifestazione oltre all’attività di vendita, propone un laboratorio didattico, la CiokoSchool all’interno della quale proponiamo lo svolgersi di lezioni sul cioccolato e showcooking. Gli eventi sono rivolti sia a bambini che agli adulti: tutti possono imparare a conoscere quali sono le caratteristiche del cioccolato artigianale, come si realizza un cioccolatino ed il corretto consumo!

Art&Ciocc, il Tour dei Cioccolatieri è organizzata da Mark. Co. & Co. Srl in collaborazione con Confcommercio Trentino e con il Patrocinio del Comune di Trento.