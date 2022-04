A Trento la battaglia di Laura Boldrini contro il modello patriarcale: venerdì 8 aprile la presentazione del libro

Laura Boldrini sarà a Trento per presentare il suo libro “Questo non è normale” venerdì 8 aprile

Laura Boldrini sarà a Trento per presentare il suo libro “Questo non è normale. Come porre fine al potere maschile sulle donne” venerdì 8 aprile alla Fondazione De Marchi di Piazza Santa Maria Maggiore a Trento.

L’incontro, che comincerà alle 17, è offerto da FIDAPA Trento, Commissione Pari Opportunità, Donne in Cooperazione, UNITN Centro studi interdisciplinari di genere, Fondazione Demarchi. Dialogheranno con Boldrini Eleonora Stenico, già consigliera di parità in Trentino, e Barbara Poggio, prorettrice politiche di equità e diversità dell’Università di Trento.

In questi giorni anche in Trentino si ripete “Questo non è normale” dopo l’ennesimo femminicidio che dimostra quanto sia difficile l’accettazione di una parità di genere che passa anche attraverso la libertà di decidere cambiamenti nei rapporti di affetto. Prevenire significa entrare nelle abitudini anche linguistiche per modificarle lì dove condizionano il progresso culturale tra i generi.

La parità di genere è un ambito di grande impegno da parte di Laura Boldrini che da sempre si batte per il cambiamento e una maggior consapevolezza del problema. Laura Boldrini afferma che questa è una battaglia di civiltà e nel suo libro elenca fatti, testimonianze e storie che fotografano un modello patriarcale che è davvero duro a morire. Il libro fa riflettere sulle discriminazioni e i pregiudizi di tutti i giorni in ogni ambito della nostra società. Le donne che sovvertono lo schema sono un po’ invise e sono considerate delle persone un po’ strane e anche esaltate. Il mondo non può, dice, continuare a girare intorno agli uomini, è arrivato il momento di dire basta. E questo libro rappresenta un antidoto alla rassegnazione, propone soluzioni ed esorta le donne a mollare gli ormeggi.

Laura Boldrini ha lavorato alla FAO, è stata portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha svolto molte missioni in luoghi di crisi; nel 2013 è stata eletta Presidente della Camera dei deputati; rieletta nel 2018, dal 2021 è presidente del comitato permanente della camera sui diritti umani nel mondo.

E’ richiesta la prenotazione all’incontro (3355353493 o fidapatrento1865@gmail.com).